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كينو وعبدالله السعيد يقودان تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

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 استقر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، على تشكيل فريقه الأساسي، الذي يستضيف الزمالك، مساء اليوم، على ملعب ستاد الدفاع الجوي في المباراة المؤجلة من الجولة

26 للدوري الممتاز.

 من المنتظر أن يعتمد دياز على تشكيل يضم كلًا من:

أحمد الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: رجب بكار، عمر ميداني، علي جبر، عمر جابر

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الوسط: نبيل عماد "دونجا"، إيريك تراوري، عبدالله السعيد

الهجوم : كينو، بينافينتي، عمر خربين

 يغيب عن صفوف بيراميدز أحمد أيمن منصور، قلب الدفاع، بداعي الإيقاف بعد تلقيه الإنذار الثالث في مباراة الأهلي الأخيرة.

 

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