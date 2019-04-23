يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق عصر، اليوم الثلاثاء، لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعدتعرضه للإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في المران الذي أقيم، أمس الاثنين، على ملعب التتش.
وكان وحيد غادر مران الفريق، أمس، بعد تعرضه لكدمة، فيما يتحدد، اليوم، فرص مشاركته في المران الجماعي.
ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم في إطار استعداداته لمواجهة المصري التي تقام مساء، الخميس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر الفحص الطبي يحسم مشاركة محمود وحيد بمران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.