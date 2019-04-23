الفحص الطبي يحسم مشاركة محمود وحيد بمران الأهلي

يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق عصر، اليوم الثلاثاء، لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد

تعرضه للإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في المران الذي أقيم، أمس الاثنين، على ملعب التتش.

وكان وحيد غادر مران الفريق، أمس، بعد تعرضه لكدمة، فيما يتحدد، اليوم، فرص مشاركته في المران الجماعي.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم في إطار استعداداته لمواجهة المصري التي تقام مساء، الخميس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.