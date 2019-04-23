رمضان صبحي يبدأ برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن رمضان صبحي، لاعب الفريق، بدأ مرحلة جديدة من التأهيل؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى العودةللمشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وبدأ صبحي الجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له؛ للتخلص من
ووفقا للجهاز الفني فإن اللاعب يؤدي برنامجه التأهيلي في القاهرة، خاصة أن اللاعب اشتكى من شد في العضلة الأمامية، وينفذ برنامجا تأهيليا للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.
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