اليوم.. كريم نيدفيد يجري جراحة الغضروف في ألمانيا

يجري كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، جراحة غضروف الركبة في ألمانيا على أن يعود إلى القاهرة في غضون أسبوع لاستكمال برنامجه العلاجي.

وحدد الطبيب المعالج لنيدفيد اليوم موعدا للجراحة

بعد الاطلاع على كافة التقرير الطبية وخضوعه للفحوصات اللازمة قبل الجراحة.

خضع لاعب الأهلي لكشف طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس الهيئة الطبية بالنادي، وتمت

الموافقة على سفر اللاعب بعدما أثبتت الأشعة إصابته بتمزق في غضروف الركبة.

وكان نيدفيد قد تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة مصر المقاصة التي أقيمت على استاد بتروسبورت يوم 10 أبريل الجاري، في إطار مواجهات الجولة الـ28 ببطولة الدوري العام والتي انتهت بفوز الأهلي.