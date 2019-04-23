رياضة | عندما تتعارض متعة الأهلي مع برشلونة وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عندما تتعارض متعة الأهلي مع برشلونة وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتعارض توقيت مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري مع مباراة برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مما قد يحرم جماهير القلعة الحمراء من مشاهدة محمد صلاح نجم الريدز إذا أرادت متابعة فريقها.

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش في الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل قبل ساعة واحدة فقط من لقاء برشلونة وليفربول في كامب نو.

ويبدو أن جماهير الأهلي ومحمد صلاح ستكون على موعد مع متابعة المباراتين من خلال تليفزيونين في وقت واحد.

الأهلي يحدد برنامج رمضان صبحي ويختبر "وحيد"

انتظم رمضان صبحي لاعب الأهلي في مرحلة جديدة من التأهيل؛ تمهيدًا لعودته من جديد إلى العودة للمشاركة في التدريب الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وبدأ رمضان صبحي الجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

ووفقا للجهاز الفني للأهلي فإن رمضان صبحي يؤدي برنامجه التأهيلي في القاهرة، خاصة أن اللاعب اشتكى من شد في العضلة الأمامية وينفذ برنامجًا تأهيليًا للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.

ويخضع محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم لتحديد فرص مشاركته في التدريب الجماعي بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في المران الذي أقيم أمس على ملعب التتش.

وكان وحيد قد غادر مران الفريق أمس بعد تعرضه لكدمة، فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته في المران الجماعي.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم في إطار استعداداته لمواجهة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.

وليد سليمان يعود للأهلي "الجمعة"

يصل وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لى القاهرة يوم الجمعة المقبل عائداً من ألمانيا بعد الاطمئنان على إصابته والبرنامج التأهيلي الخاص بها.

ووافق على سفر سليمان إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به وتعافيه من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة، والتي تعرض لها اللاعب أثناء مشاركته مع الفريق في مباراة شبيبة الساورة الجزائري يوم 18 يناير الماضي فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يشارك سليمان في التدريبات الجماعية للفريق فور عودته على أن يكون جاهزًا لخوض المباريات بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة الأروجوياني مارتن لاسارتي.

شوبير يكشف حقيقة الخلافات داخل مجلس الأهلي

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد مؤخرًا عن وجود صراعات وانقسامات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

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وقال شوبير إن هناك حملة إعلامية تثير الفتن داخل المجلس وهو ما تسبب في قلق البعض داخل الأهلي.

وأضاف شوبير: "الحقيقة أن هناك اختلافات في وجهات النظر وهو أمر طبيعي في المجلس ومن بين القضايا التي شهدت هذا الخلاف هو استمرار الجهاز الفني بقيادة لاسارتي من عدمه واستقر الرأي على استمراره لحين اشعار آخر".

وشدد شوبير على أن كل ما تردد عن استقالات أو حديث بعض الأعضاء مع أطراف أخرى خارج المجلس هو أمر لا صحة له على الإطلاق.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

استقر رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز على تشكيل فريقه لمباراة الزمالك اليوم ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

تشكيل بيراميدز المنتظر أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وعمر الميداني وعمر جابر

خط الوسط: إيريك تراوري ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد.

الهجوم: كينو وبينافينتي وعمر خربين

ذكريات الماضي الأليم تطارد كريستيان جروس أمام رامون دياز

يبحث ناديا الزمالك وبيراميدز عن الانفراد بصدارة الدوري الممتاز بالموسم الحالي (2018-2019)، عندما يلتقي الفريقان مساء الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة (18 انتصار - 6 تعادلات - هزيمتين - سجل 54 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا)، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بنفس الرصيد ويبتعد عن الصدارة بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض ولعب 28 مباراة (17 انتصار - 9 تعادلات - هزيمتين - سجل 54 هدفًا- واستقبل شباكه 27 هدفًا).

يقود الزمالك فنيًا السويسري كريستيان جروس والذي يخوض مباراته الرابعة ضد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، حيث سبق وتقابل المدربان في 3 مواجهات سابقة خلال عملهما بالدوري السعودي، فاز "دياز" في مباراتين، وانتهت المباراة الثالثة بالتعادل السلبي، ولم يحقق مدرب الأبيض أي انتصار .

أول مواجهة جمعت المدربين كانت في الجولة العاشرة من الدوري السعودي موسم 2016-2017، وفاز الهلال بقيادة "دياز" على أهلي جدة بقيادة "جروس" بنتيجة 2-1، بينما انتهي لقاء الدور الثاني في نفس الموسم بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

وتجدد اللقاء بين جروس ودياز في مباراة أهلي جدة ضد الهلال في نهائي كأس ملك السعودية، وانتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3-2 ليتوج المدرب الأرجنتيني بلقب البطولة مع الزعيم.

يا تري من يتفوق في المواجهة الرابعة بين جروس ورامون دياز.. هل يواصل المدرب الأرجنتيني انتصاراته ويُقرب بيراميدز من "الدرع"، أم يقود الخواجة السويسري الزمالك للفوز والانفراد بصدارة الدوري الممتاز؟