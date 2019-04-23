رياضة | حرمان 7 لاعبين في الأهلي من منتخب كرة الماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرمان 7 لاعبين في الأهلي من منتخب كرة الماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس عقوبات صارمة ضد لاعبى كرة الماء بالنادى الأهلى فى مرحلة العمومى بعد أحداث الشغب التى قام بها اللاعبون ضد الجزيرة في مباراة نهائي بطولة الدوري العام التى أقيمت بحمام السباحة بنادى الصيد بالدقي.

وقرر اتحاد السباحة شطب اللاعب مهند جمال، وإيقاف كل من اللاعب محمود طارق واللاعب طارق أحمد فؤاد لمدة عام اعتبارا من الموسم 2019/2020 ، و إيقاف اللاعب كريم جمال لمدة ستة أشهر اعتبارا من الموسم 2019/2020 ، وإيقاف اللاعب محمد أسامة واللاعب يحيي علاء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الموسم 2019/2020 ، وإيقاف اللاعب توفيق أحمد لمدة ستة مباريات اعتبارا من الموسم 2019/2020، وإيقاف المدير الإداري للنادي الأهلي محمود حسن مبارتان اعتبارا من الموسم 2019/2020 ، وحرمان كل اللاعبين المذكورين بعاليه من التمثيل الدولي مع التوصية بشطب اللاعبين في حالة تكرار تلك الأحداث فى المنافسات التى ينظمها اتحاد السباحة .

وغرم اتحاد السباحة النادي الأهلي مبلغ 250 ألف جنيه، حيث أن أحداث تلك المباراة قد خالفت المبادئ والمهام واللوائح الدولية ، بالإضافة لقيام أحد أعضاء النادي الأهلي العريق بحمل جنزير ومحاولة التعدى علي لاعبي الفريق المنافس وسب الدين.

"كينو" صداع في رأس الزمالك

طلب كريستيان جروس المدير الفني للزمالك من خط دفاعه تضييق المساحات على كينو مهاجم بيراميدز خلال مباراة الفريقين ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

وحذر جروس لاعبيه ترك المساحات أمام كينو الذى يمتاز بالمهارة والمراوغة حتى لا يكرر سيناريو مباراة الأهلي بإحراز هدف يربك حسابات الزمالك.

كان كينو قد سجل هدف فوز بيراميدز على الأهلي بهدف نظيف بمهارة فائقة على يسار حارس القلعة الحمراء.

الأهلي يحدد برنامج رمضان صبحي ويختبر "وحيد"

انتظم رمضان صبحي لاعب الأهلي في مرحلة جديدة من التأهيل؛ تمهيدًا لعودته من جديد إلى العودة للمشاركة في التدريب الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وبدأ رمضان صبحي الجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

ووفقا للجهاز الفني للأهلي فإن رمضان صبحي يؤدي برنامجه التأهيلي في القاهرة، خاصة أن اللاعب اشتكى من شد في العضلة الأمامية وينفذ برنامجًا تأهيليًا للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.

ويخضع محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم لتحديد فرص مشاركته في التدريب الجماعي بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في المران الذي أقيم أمس على ملعب التتش.

وكان وحيد قد غادر مران الفريق أمس بعد تعرضه لكدمة، فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته في المران الجماعي.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم في إطار استعداداته لمواجهة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.

وليد سليمان يعود للأهلي "الجمعة"

يصل وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لى القاهرة يوم الجمعة المقبل عائداً من ألمانيا بعد الاطمئنان على إصابته والبرنامج التأهيلي الخاص بها.

ووافق على سفر سليمان إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به وتعافيه من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة، والتي تعرض لها اللاعب أثناء مشاركته مع الفريق في مباراة شبيبة الساورة الجزائري يوم 18 يناير الماضي فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يشارك سليمان في التدريبات الجماعية للفريق فور عودته على أن يكون جاهزًا لخوض المباريات بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة الأروجوياني مارتن لاسارتي.

شوبير يكشف حقيقة الخلافات داخل مجلس الأهلي

Advertisements

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد مؤخرًا عن وجود صراعات وانقسامات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال شوبير إن هناك حملة إعلامية تثير الفتن داخل المجلس وهو ما تسبب في قلق البعض داخل الأهلي.

وأضاف شوبير: "الحقيقة أن هناك اختلافات في وجهات النظر وهو أمر طبيعي في المجلس ومن بين القضايا التي شهدت هذا الخلاف هو استمرار الجهاز الفني بقيادة لاسارتي من عدمه واستقر الرأي على استمراره لحين اشعار آخر".

وشدد شوبير على أن كل ما تردد عن استقالات أو حديث بعض الأعضاء مع أطراف أخرى خارج المجلس هو أمر لا صحة له على الإطلاق.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

استقر رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز على تشكيل فريقه لمباراة الزمالك اليوم ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

تشكيل بيراميدز المنتظر أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وعمر الميداني وعمر جابر

خط الوسط: إيريك تراوري ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد.

الهجوم: كينو وبينافينتي وعمر خربين

ذكريات الماضي الأليم تطارد كريستيان جروس أمام رامون دياز

يبحث ناديا الزمالك وبيراميدز عن الانفراد بصدارة الدوري الممتاز بالموسم الحالي (2018-2019)، عندما يلتقي الفريقان مساء الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة (18 انتصار - 6 تعادلات - هزيمتين - سجل 54 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا)، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بنفس الرصيد ويبتعد عن الصدارة بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض ولعب 28 مباراة (17 انتصار - 9 تعادلات - هزيمتين - سجل 54 هدفًا- واستقبل شباكه 27 هدفًا).

يقود الزمالك فنيًا السويسري كريستيان جروس والذي يخوض مباراته الرابعة ضد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، حيث سبق وتقابل المدربان في 3 مواجهات سابقة خلال عملهما بالدوري السعودي، فاز "دياز" في مباراتين، وانتهت المباراة الثالثة بالتعادل السلبي، ولم يحقق مدرب الأبيض أي انتصار .

أول مواجهة جمعت المدربين كانت في الجولة العاشرة من الدوري السعودي موسم 2016-2017، وفاز الهلال بقيادة "دياز" على أهلي جدة بقيادة "جروس" بنتيجة 2-1، بينما انتهي لقاء الدور الثاني في نفس الموسم بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

وتجدد اللقاء بين جروس ودياز في مباراة أهلي جدة ضد الهلال في نهائي كأس ملك السعودية، وانتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3-2 ليتوج المدرب الأرجنتيني بلقب البطولة مع الزعيم.

يا تري من يتفوق في المواجهة الرابعة بين جروس ورامون دياز.. هل يواصل المدرب الأرجنتيني انتصاراته ويُقرب بيراميدز من "الدرع"، أم يقود الخواجة السويسري الزمالك للفوز والانفراد بصدارة الدوري الممتاز؟