رياضة | كاف يعلن فتح باب التسجيل للصحفيين والإعلاميين لحضور أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاف يعلن فتح باب التسجيل للصحفيين والإعلاميين لحضور أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فتح باب التسجيل للصحفيين وممثلى وسائل الإعلام من كل العالم الراغبين في حضور بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وفتح الكاف باب التسجيل عبر قناته الإعلامية بموقعه الرسمي مشيرًا إلى أن التقدم لحضور البطولة سيكون خلال الفترة من اليوم وحتى 31 مايو المقبل أى قبل ضربة بداية البطولة بـ21 يومًا.

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وطالب الاتحاد الأفريقي في بيانه وسائل الإعلام التى ستحضر إلى مصر بمعدات تصوير وخلافه عليها أن تحضر إلى القاهرة قبل البطولة بـ10 أيام على الأقل.

وستقام كأس الأمم في 4 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ووقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى برفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.