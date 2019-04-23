رياضة | أبطال مصر تكتسح بطولة لبنان برو لكمال الأجسام والفيزيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبطال مصر تكتسح بطولة لبنان برو لكمال الأجسام والفيزيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق أبطال مصر في كمال الأجسام الفيزيك نتائج متميزة في بطولة لبنان برو لكمال الاجسام والفيزيك للهواة والمحترفين التي في بيروت لبنان في الفتره من 19 الي 21 أبريل 2019 .

وشاركت مصر في بطولة المحترفين في كمال الاجسام فئة 212 بلاعبين من محترفين مصر وهم المحترف ملك السميتريه احمد الورداني الذي حل ثالث والبطل المحترف جلال رضا حل رابعا في نفس الفئه وتعرضا لظلم تحكيمي بشهادة الحضور ولكن تبقي الكلمه الأولي والأخيرة للجنه التحكيم ويجب علي الجميع احترام التحكيم.

وقد شاركت مصر في بطولة الهواة بعدد من اللاعبين واستطاع الأبطال المصريين المشاركين الفوز بعدد من المراكز والألقاب وعدد «2»كارت احتراف في البطوله حيث استطاع البطل كريم عصمت صادق اقتناص الميدالية الذهبية ولقب بطل أبطال البطوله وايضا حصل علي كارت الاحتراف في فئة الفيزيك وبالتالي قد تأهل لخوض بطولات المحترفين القادمه،

ويعتبر "كريم "بطل من طراز خاص وأستطاع أن ينتزع العديد من الألقاب الدوليه والبطولات العالميه مثل بطولة أرنولد كلاسيك وبطولة مستر اولمبيا وأخيرا حصل علي الترتيب الثاني وفضيه بطولة مستر اولمبيا للهواه التي اقيمت في الهند وكان قريبا جدا من انتزاع اللقب والفوز بكرت الاحتراف ولكن لم يحالفه الحظ وقتها ولكن ابتسم له الحظ أخيرا وفاز بالكارت ليصبح لدينا بطل محترف مصري جديد.

والجدير بالذكر أن كريم هو ابن كابتن مصر المرحوم عصمت صادق البطل العالمي الكبير ومدرب المنتخب القومي المصري وشقيق البطل الدولي بطل العالم الكابتن احمد عصمت

Advertisements

كما استطاع أيضا البطل محمد فوده انتزاع الذهبيه ولقب بطل ابطال البطوله وتحصل أيضا علي كارت احتراف في فئة كمال الاجسام لينضم بعد تعب وجهد الي قائمه الأبطال المحترفين في العالم ويبدأ الاستعداد للمنافسة في مستر أولمبيا في القريب العاجل .

الجدير بالذكر أن البطل محمد فوده هو بطل حاصل علي الكثير من الألقاب علي المستوي الدولي والعالمي وكان آخرها بطوله بلاتينيم الكويت حيث فاز فيها بالترتيب الاول والآن يحصل علي كارت الاحتراف لينضم الي صفوف المحترفين المصريين محترف جديد مع الذين سبقوه من قبل علي رأسهم البطل الكبير بيج رامي ثاني مستر أولمبياد اقوي بطوله في التاريخ والبطل المحترف أنور سيف والمحترف محمد عولمي والمحترف جمال المعداوي والمحترف عطيه شعلان ومحمد ذكريا وأحمد الورداني ومحمد أمبابي وأحمد شمس وجلال رضا ومحمد شعبان ومحمود نجم وأحمد السيد وعبدالودود عصمت وفي باقي الفئات أيضا المحترف احمد عبد الجليل ومحمد المصري وأخيرا كريم عصمت صادق آخر المنضمين في فئة الفيزيك وايضا المحترف حسن بونت في فئة المسكلر فيزيك والمحترف هاني سعيد في فئة الكلاسيك فيزيك وايضا المحترف أشرف فتوح في فئة المصل موديل وبهذا تكون مصر الآن في صدارة الدول العربيه في عدد الأبطال المحترفين في صفوفها كما كانت دائما تتصدر البطولات الدوليه دائما وتفوز ببطولة العالم

وجاء ترتيب باقي الابطال كالآتي

حصل البطل هشام محمد علي المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 90ك والثالث في منافسات بطل الأبطال في فئة كمال الاجسام وهو من الخامات القادمه بسرعة الصاروخ لاقتناص كارت الاحتراف في القريب العاجل

وحصل البطل محمود عمر علي ذهبية وزن 75ك وسط منافسه شرسه في هذا الوزن.

كما فاز البطل أحمد أشرف أفاتار بفضية فئه الفيزيك ،وفاز محمد رضا بطيخه بالمركز الرابع في فئة فيزيك ،كما حل أيضا البطل باسم سيد في المركز العاشر أيضا،وحل اسماعيل شفيق في المركز العاشر في فئة فيزيك ،والبطل منير الشربينى حل سادسا في فئه الكلاسيك.