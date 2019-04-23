رياضة | سامي فاروق يقود الاختبار البدني لجريشة وأبو الرجال قبل كأس العالم للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي فاروق يقود الاختبار البدني لجريشة وأبو الرجال قبل كأس العالم للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد سامي فاروق المخطط البدني لحكام مصر باتحاد الكرة اختبارات اللياقة البدنية للثنائي الدولي جهاد جريشه ومحمود أبو الرجال قبل السفر إلى بطولة كأس العالم للشباب القادمة التى ستقام في بولندا بالفترة من 15 مايو حتى 15 يونيو المقبل . أقيم الاختبار بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بملعب جهاز الرياضة العسكري بحضور محمود رشدي مدرب اللياقة البدنية لحكام الجيزة .

Advertisements