رياضة | مدحت طه: مواجهة الزمالك بطولة خاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدحت طه: مواجهة الزمالك بطولة خاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدحت طه إسماعيل، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، أن فريقه يستعد بشكل جيد لمواجهة الزمالك، التي ستجمع الفريقين بعد غد الخميس، ضمن الجولة الأخيرة من بطولة الجمهورية.

الأهلي فاز أمس على المقاولون العرب ٣ - ١، ويستعد بدون راحة لمواجهة الزمالك التي تعد بمثابة مباراة خاصة وبطولة بمفردها.

قال مدحت طه: «مواجهة الزمالك من نوع خاص دائماً، ولا ترتبط بترتيب أو تحديد بطل فهي بطولة منفردة ويجب الفوز بها.. تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بالتركيز واللعب بثقة والتفكير فقط في الفوز بالمباراة.. ضيق الوقت بين مباراة المقاولون والزمالك يشكل ضغطاً كبيراً على اللاعبين ولكني أثق في قدراتهم».

ويأمل لاعبو الأهلي في الحصول على النقاط الثلاث من مواجهة الزمالك، لإنهاء الموسم بشكل جيد، خاصة أنها ستقام على ملعب الأهلي، كما أن مباراة الدور الأول انتهت بتعادل الفريقين سلبياً.