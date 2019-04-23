رياضة | الجبلاية تخطر الأهلي بنقل لقاء المصري إلى المكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تخطر الأهلي بنقل لقاء المصري إلى المكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، مجلس إدارة النادي الأهلي، صباح اليوم بنقل لقاء المصري البورسعيدي، إلى ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة على ملعب السويس، ولكن رفض الجهات الأمنية حال دون إقامتها في الملعب المحدد لها مسبقًا.

ويلتقي الأهلي مع المصري يوم الخميس المقبل على ملعب المكس ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وليد سليمان يعود للأهلي "الجمعة"

يصل وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لى القاهرة يوم الجمعة المقبل عائداً من ألمانيا بعد الاطمئنان على إصابته والبرنامج التأهيلي الخاص بها.

ووافق على سفر سليمان إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به وتعافيه من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة، والتي تعرض لها اللاعب أثناء مشاركته مع الفريق في مباراة شبيبة الساورة الجزائري يوم 18 يناير الماضي فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يشارك سليمان في التدريبات الجماعية للفريق فور عودته على أن يكون جاهزًا لخوض المباريات بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة الأروجوياني مارتن لاسارتي.

شوبير يكشف حقيقة الخلافات داخل مجلس الأهلي

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد مؤخرًا عن وجود صراعات وانقسامات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال شوبير إن هناك حملة إعلامية تثير الفتن داخل المجلس وهو ما تسبب في قلق البعض داخل الأهلي.

وأضاف شوبير: "الحقيقة أن هناك اختلافات في وجهات النظر وهو أمر طبيعي في المجلس ومن بين القضايا التي شهدت هذا الخلاف هو استمرار الجهاز الفني بقيادة لاسارتي من عدمه واستقر الرأي على استمراره لحين اشعار آخر".

وشدد شوبير على أن كل ما تردد عن استقالات أو حديث بعض الأعضاء مع أطراف أخرى خارج المجلس هو أمر لا صحة له على الإطلاق.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

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استقر رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز على تشكيل فريقه لمباراة الزمالك اليوم ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

تشكيل بيراميدز المنتظر أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وعمر الميداني وعمر جابر

خط الوسط: إيريك تراوري ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد.

الهجوم: كينو وبينافينتي وعمر خربين

ذكريات الماضي الأليم تطارد كريستيان جروس أمام رامون دياز

يبحث ناديا الزمالك وبيراميدز عن الانفراد بصدارة الدوري الممتاز بالموسم الحالي (2018-2019)، عندما يلتقي الفريقان مساء الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة (18 انتصار - 6 تعادلات - هزيمتين - سجل 54 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا)، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بنفس الرصيد ويبتعد عن الصدارة بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض ولعب 28 مباراة (17 انتصار - 9 تعادلات - هزيمتين - سجل 54 هدفًا- واستقبل شباكه 27 هدفًا).

يقود الزمالك فنيًا السويسري كريستيان جروس والذي يخوض مباراته الرابعة ضد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، حيث سبق وتقابل المدربان في 3 مواجهات سابقة خلال عملهما بالدوري السعودي، فاز "دياز" في مباراتين، وانتهت المباراة الثالثة بالتعادل السلبي، ولم يحقق مدرب الأبيض أي انتصار .

أول مواجهة جمعت المدربين كانت في الجولة العاشرة من الدوري السعودي موسم 2016-2017، وفاز الهلال بقيادة "دياز" على أهلي جدة بقيادة "جروس" بنتيجة 2-1، بينما انتهي لقاء الدور الثاني في نفس الموسم بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

وتجدد اللقاء بين جروس ودياز في مباراة أهلي جدة ضد الهلال في نهائي كأس ملك السعودية، وانتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3-2 ليتوج المدرب الأرجنتيني بلقب البطولة مع الزعيم.

يا تري من يتفوق في المواجهة الرابعة بين جروس ورامون دياز.. هل يواصل المدرب الأرجنتيني انتصاراته ويُقرب بيراميدز من "الدرع"، أم يقود الخواجة السويسري الزمالك للفوز والانفراد بصدارة الدوري الممتاز؟