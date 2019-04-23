رياضة | ريال مدريد يخسر في صفقة بيع جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخسر في صفقة بيع جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد سيمون خاسرا حال رحيل نجمه الويلزي جاريث بيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد سيضطر للموافقة على التخلص من جاريث بيل بسعر منخفض عن السعر الكبير والذي كان يحلم الريال في الحصول عليه عند بيع بيل.

ولن يمانع الريال في إعارة اللاعب بيل مع وضع بند يسمح للنادي الآخر بشراء اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وانتهى الصبر على جاريث بيل في ريال مدريد وذلك بسبب كثرة إصاباته بالإضافة لهبوط مستواه الفني في أكثر من مباراة مع الريال بالموسم الجاري.