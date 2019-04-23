رياضة | مفاجأة.. مانشستر سيتي يضحي بـ"الهداف" من أجل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مانشستر سيتي يضحي بـ"الهداف" من أجل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع سبورتس مول البريطاني، إن باريس سان جيرمان ينوي بيع نيمار في الصيف المقبل لذلك مانشستر سيتي يريد عرض 129.9 مليون جنيه إسترليني ومهاجمه سيرجيو أجويرو لضم لاعب برشلونة السابق.

وأشار الموقع إلى أن أجويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي بـ229 هدفا يفكر حامل اللقب في بيعه بعدما اقترب من سن الـ31 ما جعل الفريق يفكر في دخوله بصفقة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.