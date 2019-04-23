انت الان تتابع شوبير يتحدث عن الاستقالات داخل مجلس الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

مجلس الأهلي

تحدث الإعلامي، أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الصراعات والانقسامات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الخسائر المتتالية التي ضربت القلعة الحمراء، في كل الألعاب، وعلى رأسها كرة القدم، بعد أن ودع الفريق بطولة دوري أبطال إفريقيا بفضيحة كبيرة، وبعدها الخسارة «رايح جاي»، من فريق بيراميدز، ونفى شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، ما تردد مؤخرًا عن وجود صراعات وانقسامات، موضحًا أن هناك حملة إعلامية تثير الفتن داخل المجلس وهو ما تسبب في قلق البعض داخل النادي.

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وقال شوبير: «الحقيقة إن هناك خلافات في وجهات النظر، وهو أمر طبيعي في المجلس، ومن بين القضايا التي شهدت هذا الخلاف هو استمرار الجهاز الفني بقيادة لاسارتي من عدمه، واستقر الرأي على استمراره لحين إشعار آخر»، وأكد على أن كل ما تردد عن استقالات أو حديث بعض الأعضاء مع أطراف أخرى خارج المجلس، هو