زي النهارده.. صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

محمد صلاح

في مثل هذا اليوم 23 أبريل من العام الماضي، توج نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017- 2018 من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، متغلبًا على كل من كيفين دي بروين وهاري كين وليروي ساني وديفيد سيلفا إضافة إلى ديفيد دي خيا، وقال صلاح عقب تتويجه بالجائزة: "إنه لشرف كبير أن أحصل على تلك الجائزة، خاصة أن فوزي بها أتى عن طريق تصويت اللاعبين، أنا سعيد للغاية وأشعر بالفخر، لم أحصل على فرصتي مع تشيلسي، وكان واضحًا أنني سأعود وأظهر قدراتي من جديد، رحلت عن تشيلسي وعدت شخصا مختلفا تمامًا".

وبدوره قال يورجين كلوب عقب تتويج صلاح بالجائزة: "حظي صلاح بمسيرة رائعة هذا الموسم، ولكن لا يزال أمامه فرصة التتويج بلقب ما هذا الموسم". وعند تتويج صلاح بالجائزة، كان قد سجل في الدوري الإنجليزي 31 هدفًا في 33 مباراة، وكان يتصدر حينها قائمة هدافي البطولة والتي توج بالفعل في نهاية الموسم برصيد 32

وبدوره قال يورجين كلوب عقب تتويج صلاح بالجائزة: "حظي صلاح بمسيرة رائعة هذا الموسم، ولكن لا يزال أمامه فرصة التتويج بلقب ما هذا الموسم".



وعند تتويج صلاح بالجائزة، كان قد سجل في الدوري الإنجليزي 31 هدفًا في 33 مباراة، وكان يتصدر حينها قائمة هدافي البطولة والتي توج بالفعل في نهاية الموسم برصيد 32 هدفًا، محطمًا الرقم القياسي للثلاثي ألان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز، كأفضل هداف في تاريخ البريميرليج في موسم يتألف من 38 مباراة.



وكانت أرقام صلاح عند فوزه بالجائزة هي خوض 33 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 9 أهداف وسدد 132 كرة من بينهم 64 على المرمى، وخلق 57 فرصة، ليصبح أول مصري في التاريخ يتوج بالجائزة وثاني عربي بعد النجم الجزائري رياض محرز.