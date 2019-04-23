الامارات | نادي الشارقة: سنحاسب الجمهور المتسبب في سب مشجعي العين

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة: سنحاسب الجمهور المتسبب في سب مشجعي العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر نادي الشارقة بيانا على لسان رئيس مجلس إدارة النادي، سالم عبيد الشامسي استنكر خلاله التصرفات غير المسؤولة لقلة من الجماهير التي حضرت مباراة نادي الشارقة ضد نادي العين ضمن الجولة 21 من دوري الخليج العربي، التي اقيمت على استاد خالد بن محمد الأربعاء الماضي.

وعبر نادي الشارقة في بيانه عن حرصه الدائم على خروج جميع المباريات التي يستضيفها على ملعبه بصورة تليق باسم النادي وجماهيره العريقة، مؤكدا متابعة ورصد إدارة النادي لهذه الممارسات غير الرياضية في المدرجات ومحاسبة المتسببين فيها، لضمان عدم تكررها مرة أخرى.

وقال نادي الشارقة في بيانه إنه يؤكد على اعتزازه بجمهور نادي الشارقة الوفي وتقديره لحرص جماهير النادي العريضة على تواجدها في المدرجات بكثافة ودعمها ومؤازرتها للفريق، مما كان له بالغ الأثر الإيجابي على مسيرة الفريق الناجحة لكنه يرفض رفضا قاطعا محاولات البعض التطاول على جماهير الأندية التي يحمل مجلس إدارة النادي لها احتراماً وتقديرا كبيرين ولكل أركان المنظومة الرياضية.

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وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة عاقبت نادي الشارقة بتغريمه 50 ألف درهم بسبب قيام بعض مشجعي النادي برشق زجاج حافلة لاعبي نادي العين بالماء والمشروبات ورمي قنابل دخانية اثناء دخول لاعبي العين الى الملعب وكذلك ترديد عبارة " اسمع ياكنتاكي" موجهة لجمهور نادي العين من خلال مكبرات الصوت خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 2-2

وأعطى رئيس مجلس إدارة النادي توجيهاته لشركة نادي الشارقة لكرة القدم، بالتعامل الحازم مع الخارجين عن السلوك الرياضي من بعض الجماهير، وفقا للقواعد والأنظمة المتبعة في هذا الشأن من اللجان المسؤولة داخل الشركة.

ويناشد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة جماهير النادي بالتمسك بالقيم والأخلاق والمعنى السامي لمفهوم الروح الرياضية مثمنا دورهم الداعم للنادي.