شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد يتصارعان على «إيكاردي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وأتليتكو مدريد الإسباني في سباق للفوز بتوقيع نجم هجوم إنتر ميلان ماورو إيكاردي.

وحسب صحيفة «جازيتا ديلو سبورت»، الإيطالية، فقد أصبح الأرجنتيني هو الهدف الأساسي لسان جيرمان في السوق الصيفية، فيما قد يصل سعره إلى 70 مليون يورو، إلا أن الانتقال إلى العاصمة الفرنسية لن يكون سهلًا، حيث يسعى أتليتكو مدريد أيضًا للظفر بخدمات اللاعب، فيما ادعت الصحيفة حدوث اتصال بالفعل بين اللاعب وفريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى اللحظة يبدو باريس سان جيرمان متقدمًا في السباق على خدمات «إيكاردي»، الذي عاش موسما مليئا بالأزمات مع ناديه الذى شهد سحب شارة القيادة منه.