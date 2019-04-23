شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. راعي الاتحاد الإفريقي يجهز مفاجأة فنية بكأس الأمم مصر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن إطلاق مفاجأة جديدة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل، بالاتفاق مع شركة توتال، الراعي الرسمي للكرة الإفريقية.

وأطلقت الشركة الراعية مسابقة لتصميم منحوتة لكأس البطولة تقدم في كل مباراة اللاعب «رجل المباراة»، وضمت سبعة من الفنانين المصريين المشهورين، وتمت تصفيتهم إلى اثنين، وسيكون أحدهما المُصمِّم لجائزة «توتال مان أوف ذا ماتش»، التي ستُقدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق 21 يونيو المقبل.

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وقامت الشركة باستعراض الأعمال الفنية، واجتمعت لجنة مكونة من ممثلي الاتحاد الإفريقي واللجنة المنظمة للبطولة وشركتي «لاجارد» و«توتال»، بالإضافة إلى الفنان المصري فرغلي عبدالحفيظ، وبعد القيام بعملية التصويت، قاموا باختيار الفنانين حسن كامل وهاني السيد مرشحين نهائيين، وكلاهما لديه خلفية فنية قوية، وأقاما الكثير من المعارض داخل مصر وخارجها.

ومن المقرر تحديد الفائز النهائي بناء على الأصوات التي سيُدلى بها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ«توتال»، وسيُعلن عنه في 2 مايو المقبل.

الفكرة جاءت من أجل إحياء وتنشيط شعار رياضة كرة القدم في إفريقيا، وفي هذا الصدد، أرادت شركة «توتال» وضع البُعد الفني في قلب العروض الرياضية من خلال منح الفنانين الفرصة في تصميم جائزة «توتال مان أوف ذا ماتش».

راعي الاتحاد الأفريقي يجهز مفاجأة فنية بكأس الأمم مصر 2019

راعي الاتحاد الأفريقي يجهز مفاجأة فنية بكأس الأمم مصر 2019