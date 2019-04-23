شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. جروس: إيقاف كينو مفتاح الثلاث نقاط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على فرض رقابة لصيقة على البرازيلى كينو نجم فريق بيراميدز، خلال المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.
وحذر الخواجة السويسرى لاعبيه من ترك المساحات أمام كينو الذى يمتاز بمهارة وسرعة فائقة، مشددًا على ضرورة مراقبته "رقابة لصيقة" طوال شوطى المباراة وعدم منحه فرصة المراوغة أو التسديد منعًا من تكرار سيناريو مباراة الأهلى وإحراز هدف مباغت اقتنص على أثره فريقه الثلاث نقاط من المارد الأحمر.
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