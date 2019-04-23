شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-4-2019 الأبيض أمام مباراة مصيرية أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-4-2019 تتضمن استعدادات القلعة البيضاء لمباراة الفريق الأول أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ 26، والمقرر اقامتها على ستاد الدفاع الجوى، اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثامنة مساء.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء.. الابيض يستعد للاحتفال بالصدراة اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-4-2019 تشمل استعداد القلعة البيضاء للاحتفال بالصدارة منفرداً، وذلك فى حالة الفوز على بيراميدز فى لقاء استاد الدفاع الجوي، حيث يحتل الزمالك صدراة الدوري المصري بـ60 نقطة بالتساوى فى عدد النقاط مع بيراميدز الذى يحتل المركز الثانى بفارق الأهداف، فوز الأبيض قد يقرب الزمالك من حسم لقب الدوري المصري، على الرغم من أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، الا أن المباراة تُمثل أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك عودة التونسى النقاز وونش الدفاع اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-4-2019 تشهد عودة الدولى التونسى حمدى النقاز ومحمود حمدى الونش مدافع الفريق، فى مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز، بعد رفع الإيقاف عنهما وغيابها عن مباراة الفريق الماضية أمام الإسماعيلى، بالأضافة إلى أن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، يدرس تعديل مركز أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الفريق، فى لقاء بيراميدز، ومن المتوقع أن يدفع به فى خط الوسط بجوار طارق حامد، لتعويض غياب التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق للإصابة.



اخبار الزمالك اليوم

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اخبار الزمالك جروس يعقد جلسة لمشاهدة مباراة الاهلى وبيراميدز اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-4-2019 تتضمن عقد السويسرى كريستيان جروس لقاء مع لاعبى الفريق الأبيض للتأكيد على أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز فيها واستغلال عودة الفريق للانتصارات فى البطولة المحلية عقب الفوز على الإسماعيلى بهدفين نظيفين، كما حرص الجهاز الفنى على مشاهدة مباراة الاهلى وبيراميدز الماضية للتعرف على محاور لعب الفريق المنافس واستغلال اخطاء المدافعين .



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك غياب بوطيب وحميد احداد عن مباراة بيراميدز اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-4-2019 تضمنت غياب الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد لاعبا الزمالك، على أن يكونا متواجدين فى مقصورة ملعب الدفاع الجوى، لمؤازرة فريقهم أمام بيراميدز، حيث يغيب أحداد وبوطيب عن اللقاء بداعى الإصابة، لمعاناة "أحداد" من العضلة الأمامية، ويعانى "بوطيب" من الإصابة فى مفصل الركبة، والتى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة الجولة أمام الإسماعيلى.