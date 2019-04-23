شكرا لقرائتكم طبيب تونس يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن فرجانى ساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور سهيل الشملى طبيب منتخب تونس، إن فرجانى ساسى لاعب خط وسط نسور قرطاج والزمالك، بدأ برنامجه التأهيلى منذ يومين.

تابع طبيب منتخب تونس فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حالة ساسى جيدة على كل الأصعدة، حيث يؤدى عمليات التأهيل تحت إشرافه بتونس من أجل تجهيزه للتواجد مع نسور قرطاج فى أمم أفريقيا المقبلة، التى تحتضنها مصر.

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يذكر أن ساسى خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر فى شظية القدم خلال الزمالك وحسنية أغادير فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية.