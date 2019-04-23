شكرا لقرائتكم جدول ترتيب الدوري المصري .. الزمالك وبيراميدز فى معركة "فك الشراكة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدورى المصرى

جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة الزمالك وبيراميدز حيث يحتل الزمالك قمة ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط.ويلتقى الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوى لحسم صدارة الدورى. جدول ترتيب الدورى المصرى

لقاء الدورالأول بين الفريقين أنتهى بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق. جدول ترتيب الدورى المصرى وجاء جدول ترتيب الدورى المصرى كالتالى:



جدول ترتيب الدورى المصرى

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