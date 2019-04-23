شكرا لقرائتكم فى مثل هذا اليوم.. كابيتانو الأهلى يعلن الاعتزال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 23 أبريل 2018 أعلن حسام غالى، قائد الأهلى، اعتزال كرة القدم، فى مؤتمر صحفى عقد بمقر القلعة الحمراء، وانهمرت الدموع من عينيه قائلا: "عايز أرتاح".

وقال حسام غالى باكياً: "يشهد الله أننى لم أقصر أو أتخاذل فى حق الأهلى، وأتمنى يكون جمهور القلعة الحمراء راضيا عنى، لحظة صعبة ولكنها سنة الحياة، أدعوكم لمباراة اعتزالى وأتشرف بحضوركم وفخور بانتمائى لهذا الصرح الكبير".

وفى 11 مايو الماضى، فاز النادى الأهلى بهدف دون رد على أياكس الهولندى فى اللقاء، الذى جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات فى مهرجان اعتزال حسام غالى.

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ولعب حسام غالى من بداية اللقاء وغادر فى الدقيقة 76، ولعب على حسابه صلاح محسن الذى سجل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 83.

وشارك حسام غالى شارك فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لستة أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

حصل غالى مع الأهلى على 13 بطولة، هى الدورى المصرى 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018، كأس السوبر المصرى 2010 - 2014 – 2015، كأس مصر 2003- 2017، دورى أبطال أفريقيا2001 – 2012، كأس الكونفدرالية 2014، كأس السوبر الأفريقى 2002.