شكرا لقرائتكم الذكرى الثامنة لرحيل نجم المصرى "الكاستن" مسعد نور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواكب اليوم، الثلاثاء 23 أبريل، الذكرى الثامنة لوفاة مسعد نور نجم المصرى الأسبق الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم بعام 2011، والمثير للدهشة أنه أيضاً يوم ميلاده، حيث ولد 23 أبريل عام 1951.

وكان مسعد نور قد دخل المستشفى بالقاهرة لاستئصال بعض الأورام السرطانية فى المرىء، إلا أن حالته الصحية كانت فى تأخر مستمر، نتيجة تفشى المرض، لينتقل لجوار ربه ودفن فى مسقط رأسه بورسعيد.

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ويُعد مسعد نور أحد رموز النادى المصرى، فهو ثانى أفضل هدافى النادى البورسعيدى بتاريخه فى بطولة الدورى برصيد 87 هدفاً، وكان لقبه هو "الكاستن".

انضم للمنتخب المصرى فى عدد من المناسبات الدولية، أبرزها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1975 فى الجزائر، ودورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1979 فى يوغوسلافيا، وكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1980 فى نيجيريا وهى البطولة التى حل فيها المنتخب المصرى فى المركز الرابع.

وبلغ عدد المباريات الدولية التى شارك فيها مسعد نور 22 مباراة أحرز خلالها 5 أهداف له منها 4 فى منتخب تنزانيا فى 3 مباريات مختلفة، الأمر الذى جعل الناقد الشهير نجيب المستكاوى يطلق عليه لقب "مسعد نور السلام"، فى إشارة إلى عاصمة تنزانيا السابقة دار السلام.