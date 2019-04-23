صور.. محمد صلاح يتفوق على مودريتش ونيمار فى ثمن حذائه.. اعرف التفاصيل

كتبت هبة مكى تفوق النجم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول على لاعبين دوليين فى ثمن حذاء موقع منه شخصياً، والذى يُعرض فى محل بأحد المراكز التجارية فى دبى بالإمارات العربية المتحدة، والمتخصص فى عرض مقتنيات رياضية موقعة من قبل أصحابها تباع لصالح الشركات الراعية. الحذاء مكتوب عليه اسم وتوقيع محمد صلاح ويباع بمبلغ 3999 درهما إماراتيا، ويماثله فى السعر أحذية...

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