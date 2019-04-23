التشكيل المتوقع لبيراميدز.. دياز بالقوة الضاربة

٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

استقر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز، على تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، التي يحتضنها استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتي يقودها طاقم حكام نرويجي، يتكون من هوبر نيلسون حكم ساحة، ويعاونه توم هارالد، وأوسكار أساكسن، بجانب كريستوفر هاجنس حكمًا رابعًا، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3).

وفيما يلي التشكيل المتوقع لبيراميدز: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: رجب بكار - علي جبر - عمر ميداني - عمر جابر. خط الوسط: إيريك تراوري - نبيل دونجا - عبد الله السعيد. خط الهجوم: كينو - بينفينتي - عمر خريبين. ويتصدر الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، جدول ترتيب الدوري

: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار - علي جبر - عمر ميداني - عمر جابر.

خط الوسط: إيريك تراوري - نبيل دونجا - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: كينو - بينفينتي - عمر خريبين.

ويتصدر الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 وخسر في 2، وسجل الفريق 54 هدفًا فيما استقبلت شباكه 22 هدفًا.

في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة رامون دياز، المركز الثاني برصيد 60، جمعها من 28 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 9 وخسر في 2، وسجل الفريق 54 هدفًا فيما استقبلت شباكه 27 هدفًا، بفارق الأهداف عن الزمالك وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

