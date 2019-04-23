الصدارة تشعل لهيب موقعة بيراميدز والزمالك

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٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

بيراميدز

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام نظيره الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر الدوري الممتاز، والتي يقودها طاقم حكام نرويجي، يتكون من هوبر نيلسون حكم ساحة، ويعاونه توم هارالد، وأوسكار أساكسن، بجانب كريستوفر هاجنس حكمًا رابعًا، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3)، أحرز ثلاثية الزمالك فرجاني ساسي هدفين ومحمود علاء، فيما أحرز ثلاثية بيراميدز ايريك تراورى وماركوس دا سيلفا كينو وعمر خربين.

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ويتصدر الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة، وتعادل في 6، وخسر في 2، وسجل الفريق 54 هدفًا فيما اسقبلت شباكه 22 هدفًا. في المقابل يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، المركز الثاني