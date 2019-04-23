انت الان تتابع أيمن يونس يحدد أسلحة الزمالك لإسقاط بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

الزمالك - بيراميدز

حدد المحلل الرياضي أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أسلحة أبناء القلعة البيضاء للفوز على بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتي يقودها طاقم حكام نرويجي، يتكون من هوبر نيلسون حكم ساحة، ويعاونه توم هارالد، وأوسكار أساكسن، بجانب كريستوفر هاجنس حكمًا رابعًا، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3).

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "المباريات الكبيرة لها معايير لتفوز بها غير خطط اللعب أبرزها الهدوء والذكاء والتركيز والانضباط الفني والالتزام الكامل من كل لاعب والحماس الإيجابي.. وكمان التوظيف الجيد من جروس وقبل ده كله التوفيق من المولى هي دي أسلحة الفوز بالتوفيق للزمالك". صبااح

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