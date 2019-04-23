السعيد يقود التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، والتي يحتضنها استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، والتي يقودها طاقم حكام نرويجي، يتكون من هوبر نيلسون حكم ساحة، ويعاونه توم هارالد، وأوسكار أساكسن، بجانب كريستوفر هاجنس حكمًا رابعًا، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3).

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش". خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إبراهيم حسن. خط الهجوم: عمر السعيد. ويتصدر

: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتصدر الزمالك بقيادة كريستيان جروس، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة، وتعادل في 6، وخسر في 2، وسجل الفريق 54 هدفًا فيما اسقبلت شباكه 22 هدفًا.

في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، المركز الثاني برصيد 60، جمعها من 28 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة، وتعادل في 9، وخسر في 2، وسجل الفريق 54 هدفًا فيما اسقبلت شباكه 27 هدفًا، بفارق الأهداف عن الزمالك.

