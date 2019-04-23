سلة «أحد» تواجه «العربي القطري» في ختام دوري «خليجي الأندية»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) يواجه فريق كرة السلة بنادي أحد مساء اليوم الثلاثاء فريق العربي القطري في تمام الخامسة في ختام مباريات المجموعة الأولى بطموح الفوز وتحسين مركزه في ترتيب المجموعة قبل مواجهات الدور ربع النهائي. وخسر أحد من الشارقة الإماراتي بنتيجة 94-75 والأهلي البحريني 98-92 ويحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة بنقطتين. وخاض الفريق مرانا خفيفا لفك العضلات داخل الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة في البحرين. وتعرض اللاعب أحمد المختار لإصابة في مفصل القدم وسيقرر الجهاز الطبي إمكانية مشاركته في لقاء العربي بعد الخضوع للكشف الطبي. ويسعى فريق أحد لتحقيق الفوز الأول بعد أن جانبه التوفيق في المباراتين السابقتين.



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