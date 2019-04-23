الاتحاد يرفض هدايا لوكوموتيف ويكتفي بنقطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رفض الاتحاد استثمار الفرص الكثيرة التي تهيأت له أمام مرمى مضيفه لوكوموتيف الأوزبكي واكتفى بالتعادل 1-1 في المباراة التي جرت أمس على ملعب لوكوموتيف في العاصمة طشقند، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.
وتقدم الاتحاد أولا عبر مهاجمه البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 12، قبل أن يدرك لوكوموتيف التعادل عن طريق تيمورخوجا عبدالخالقوف (36).
وأكمل لوكوموتيف المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد إسلام توختاخوجاييف في الدقيقة 75.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط من 4 مباريات، فيما أصبح رصيد لوكوموتيف 4 نقاط.
وتجري الجولة الخامسة من منافسات المجموعة في 7 مايو المقبل، حيث يلتقي الاتحاد مع الريان القطري في الدوحة، والوحدة مع لوكوموتيف في أبوظبي.
وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الاتحاد على الريان 5-1 في جدة، ولوكوموتيف على الوحدة 2-0 في طشقند، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الوحدة على الاتحاد 4-1 في أبوظبي، والريان على لوكوموتيف 2-1 في الدوحة، وشهدت الجولة الثالثة فوز الوحدة على الريان 2-1 في الدوحة، والاتحاد على لوكوموتيف 3-2 في جدة.
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