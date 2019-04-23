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بوجبا يغضب جماهير مانشستر يونايتد

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت وسائل إعلام إسبانية أمس أن الأسابيع القليلة المتبقية في عمر الموسم الجاري ستكون على الأرجح هي الأيام الأخيرة التي سيقضيها اللاعب الفرنسي بول بوجبا بين صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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يشار إلى أن بعض الصحف في إسبانيا وإنجلترا تكهنت في الآونة الأخيرة باقتراب بوجبا من الانتقال إلى صفوف ، ضمن الصفقات الجديدة التي ينوي مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، إبرامها خلال الصيف المقبل لتدعيم صفوف فريقه من بينهم بوجبا.

وأشارت صحيفة «أ س» الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد قد لا يمانع في رحيل بوجبا عن صفوفه، وذلك بعدما ضاق ذرعا بتصرفات النجم الفرنسي، والتي كان أبرزها رفضه تحية الجماهير بعد سقوط الفريق أمس الأول برباعية نظيفة أمام ايفرتون في .

وعقب انتهاء المباراة توجه المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، مع مجموعة من اللاعبين لتحية الجماهير التي جاءت زاحفة خلف فريقها لتؤازره من أجل الاعتذار لهم عن هذا السقوط المروع، ولكن بول بوجبا تخلف عن هذا الحدث وآثر الانشغال في الحديث مع لاعب ايفرتون، كورت زوما، وتبادل القمصان معه، مما أثار انتقادات الجماهير ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وصلت إلى حد المطالبة ببيعه إلى ريال مدريد، وأن يرحل هذا الصيف.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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