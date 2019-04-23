البياوي خامس مدرب للقادسية في الموسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام أعادت إدارة نادي القادسية، المدرب التونسي ناصيف البياوي من جديد لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في الجولتين المتبقيتين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما أعفت المدرب الوطني بندر باصريح من المهمة التي تسلمها عقب إقالة البلغاري ايفايلو بيتيفا. وتأمل إدارة النادي في أن يلعب البياوي دور المنقذ للفريق من الهبوط اعتمادا على تجربته السابقة مع الفريق في موسم 2017 إبان عهد إدارة الرئيس السابق معدي الهاجري. Advertisements وتأزم وضع القادسية عقب خسارته في الجولة الماضية 0-2 أمام الباطن. وسيكون البياوي المدرب الـ5 في القادسية خلال الموسم الحالي. 5 مدربين للقادسية في الموسم: الصربي ستانوجيفيتش: قاده في 8 مباريات، خسر 6 منها، فاز مرة وتعادل مرة

عبدالعزيز البيشي: قاده في مباراة واحدة وكانت أمام الأهلي وفاز 2-0

بندر باصريح: قاده في 5 مباريات، فاز مرة واحدة على أحد وخسر 4 مباريات

البلغاري ايفايلو بيتيفا: قاده في 15 مباراة، فاز 5 مرات، وخسر 8 مرات، وتعادل مرتين

التونسي ناصيف البياوي: سيقوده في مواجهتي الوحدة والحزم بالجولتين الـ29 والـ30 بالدوري



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