عمومية اتحاد القدم ترفض الرفاعي رئيسا للانضباط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خرج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم الذي عقد أمس في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بعدد من القرارات، في مقدمتها الموافقة على تعيين بندر الحميداني رئيسا للجنة الانتخابات الخاصة باختيار مجلس إدارة جديدة لاتحاد القدم، وناصر الصقير رئيسا للجنة الاستئناف الانتخابية، فيما لم تتم المصادقة على لجنة الانضباط، بسبب اعتراض الأندية أعضاء الجمعية العمومية على عمل اللجنة الحالي.

من جانبه أثنى رئيس مجلس الإدارة لؤي السبيعي على نجاح الموسم الذي شارف على نهايته، وقال» شهدنا أقوى نسخ الدوري السعودي خلال الموسم الحالي بعدما حمل اسما كبيرا تمثل في اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى ما شهده من منافسة قوية على كافة المراكز بمشاركة نخبة من المحترفين الأجانب المميزين، والحكام من أصحاب الكفاءة العالية، وكل ذلك بدعم سخي من قبل ولي العهد». وأضاف «سعادتنا تبلغ ذروتها ونحن نقترب من تشريف خادم الحرمين الشريفين للرياضيين برعايته العرس الكروي السنوي في المباراة النهائية لكأس الملك».

أبرزقرارات الاجتماع