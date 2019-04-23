شكرا لقرائتكم رئيس النجوم: خبرة الحضرى قد تساعدنا على البقاء.. ورمضان السيد مستمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، أن عصام الحضرى حارس الفريق صادفه سوء حظ غريب بعد الإصابة، عقب خوضه 3 مباريات فقط مع الفريق.

وأوضح محمد الطويلة لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة اون سبورت اف ام 93.7: "أنه يجب على الحضرى أن يتحمل مسئوليته كقائد كبير وصاحب خبرة طويلة والقتال من أجل البقاء فى الدورى الممتاز".

وأشار الطويلة إلى أن النجوم يتبقى له 5 مباريات فى الدورى سيسعى للفوز بها من أجل عدم الهبوط.

وأضاف الطويلة، رمضان السيد المدير الفنى الجديد للنجوم مدرب له سيرة ذاتية رائعة ويعشق النجاح، مشيرا إلى أن التعاقد مستمر لنهاية الموسم المقبل وليس الموسم الحالى فقط.

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وأضاف "رغم صعوبة موقف الفريق، إلا أن النجوم يتمسك بالأمل فى البقاء فى المباريات المقبلة وسنستعد مع المدير الفنى الجديد للموسم المقبل مبكرا ومعه كل الصلاحيات الفنية لقيادة الفريق الفترة القادمة".

وعن الصفقات التى انضمت للفريق أعرب الطويلة سعادته بمستوى صلاح أمين هداف الفريق، مشيرا إلى أنه أفضل الصفقات التى انضمت للفريق وكذلك محمود فتح الله قائد الفريق والمحترف توسين أومويلى، الذى لم يظهر بكامل مستواه حتى الآن، فيما أكد أن صفقة الحضرى لم تقدم المطلوب منها نظرا لإصابته الأخيرة.