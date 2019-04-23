شكرا لقرائتكم وليد سليمان يعود من ألمانيا الجمعة المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود وليد سليمان لاعب الأهلى للقاهرة يوم الجمعة المقبل، قادماً من ألمانيا بعدما سافر إليها يوم 14 أبريل الجارى للخضوع لفحوصات طبية هناك والاطمئنان على ركبته.

كان الأهلى وافق على سفر وليد سليمان لاعب الفريق إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته بعد انتهاء البرنامج التأهيلى الخاص به، وتعافيه من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة، والتى تعرض لها فى مباراة شبيبة الساورة الجزائرى يوم 18 يناير الماضى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يشارك سليمان فى تدريبات الأهلى فور العود من ألمانيا بعد الخضوع لفحص طبى أخير تمهيداً لتجهيزه للمباريات المقبلة.

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ويستعد الأهلى حالياً لمباراة المصرى بعد غد الخميس، فى الدورى الممتاز.