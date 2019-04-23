شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. تعرف على القيمة التسويقية للفريقين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعرض لكم موقع "الخليج 365" القيمة التسويقية لفريق الزمالك و بيراميدز التى حددها موقع " transfermarkt" . وجاءت القيمة التسويقية لفريق الزمالك 20 مليون يورو. الزمالك Advertisements بينما سجلت القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 30 مليون يورو .

بيراميدز ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى المباراة التى ستجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

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