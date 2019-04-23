موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس مواجهة مهمة الليلة أمام بيراميدز فى إطار مؤجلات الجولة الـ26 بالدورى الممتاز.
الزمالك أمام بيراميدز الثامنة مساء
يلتقى فريق الزمالك أمام بيراميدز فى تمام الثامنة مساء على ملعب استاد الدفاع الجوى فى منطقة التجمع الخامس.
الزمالك يسعى إلى مواصلة الصدارة فى هذا اللقاء
يسعى فريق الزمالك فى هذه المباراة إلى حصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الصدارة والابتعاد عن بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث تجمعهم نفس النقاط برصيد 60 نقطة.
الزمالك يتسلح بعودة الأساسين فى هذا اللقاء
يتسلح فريق الزمالك فى هذا اللقاء بعودة الأساسيين وأبرزهم الدولى التونسى حمدى النقاز بعد غيابه أمام الإسماعيلى للإيقاف، فضلا عن عودة محمود حمدى الونش مدافع الفريق بعد رفع الإيقاف عنه أيضًا.
الزمالك يعانى من غياب بو طيب
فيما يعانى الزمالك من غياب المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، بعد إصابته فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة فى الركبة وعدم اتمام جاهزيته لخوض مباراة بيراميدز، لذا سيدفع السويسرى جروس بعمر السعيد فى التشكيلة الأساسية للأبيض، لاسيما بعدما ظهر بشكل مميز خلال مشاركته فى مباراة الدراويش الأخيرة واستطاعته احراز هدف الزمالك الأول وصناعته للهدف الثانى الذى أحرزه يوسف أوباما.
بيراميدز يتسلح بالفوز على الأهلى فى مواجهة الفارس الأبيض
بينما يتسلح فريق بيراميدز فى هذا اللقاء بالمعنويات المرتفعة بالفوز على الأهلى فى آخر ظهور بنتيجة 2 /0 مؤخرا على ملعب استاد بتروسبورت وسط الطموح فى اعتلاء الصدارة على حساب الزمالك.
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