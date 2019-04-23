شكرا لقرائتكم خبر عن الشرط الجزائى يمنع إقالة سيدومير فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مصير البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى للإسماعيلى غامضاً داخل قلعة الدراويش بعد تراجع نتائج الفريق الأصفر فى مسابقة الدورى ليقبع فى المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة، فيما ودع منافسات دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات بنتائج مخيبة للآمال.

وكشف مصدر مسئول داخل النادى الإسماعيلى أن إدارة النادى لن تستطيع إقالة المدرب البلجيكى الذى تولى تدريب الفريق الأصفر فى 15 ديسمبر الماضى بسبب وجود بند فى عقده يمنحه حق الحصول على قيمة عقده كاملا لنهاية الموسم حال إقالته وهو الأمر الذى سيُكّلف خزينة الدراويش أموالا طائلة لذا تقف إدارة الاسماعيلى مكتوفة الأيدى أمام تراجع النتائج وغضب الجماهير

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الإسماعيلى تنتظر أن يقوم المدرب البلجيكى بتقديم استقالته من منصبه، خاصة أن المدرب سبق واشتكى من عدة أمور فى النادى منها التدخل فى اختصاصاته الفنية وعدم التجديد لبعض نجوم الفريق وتحديداً كريم بامبو ومحمود متولى، وهو ما انعكس سلبياً على أداء وتركيز هؤلاء اللاعبين بل أن الإدارة قامت بتجميد بامبو قبل مباراة الزمالك بساعات.

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كما أبدى المدرب البلجيكى غضبه من هجوم الجماهير عليه خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وقال مصدر فى الإسماعيلى إن إدارة الناى تنتظر تقديم المدير الفنى استقالته حتى لا يتم دفع الشرط الجزائى.

وفى نفس السياق تسود حالة من القلق الشديد جنبات مجلس إدارة الإسماعيلى خوفاً من نتيجة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى، والمقرر لها 5 مايو المقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر خوفاً من وداع الدراويش للبطولة الأخيرة التى ينافس على لقبها هذا الموسم بعد خسارة دورى الأبطال الأفريقى والبطولة العربية وتقلص آمال إنهاء الموسم المحلى فى المركز الرابع بالدورى، الأمر الذى سوف يفجر براكين الغضب فى قلعة الدراويش.

وصعد فريق الإسماعيلى إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر بعد فوز قاتل على المقاولون العرب بهدف دون رد، فيما تأهل الاتحاد السكندرى لهذا الدور عقب تخطى عقبة سموحة 4/2 بركلات الترجيح.

وقاد الخواجة البلجيكى الإسماعيلى هذا الموسم 14 لقاء فى الدورى ، فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وهزم بمباراتين وسجل الفريق 15 هدفا بشباك المنافسين وتلقى 11 هدفا، ويحتل الفريق حاليا المركز السابع برصيد 37 نقطة.