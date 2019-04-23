شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يعود من ألمانيا الجمعة بعد الاطمئنان على الركبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود وليد سليمان لاعب الأهلى للقاهرة يوم الجمعة المقبل قادماً من ألمانيا، بعدما سافر إليها يوم 14 أبريل الجارى للخضوع لفصحوات طبية هناك والاطمئنان على ركبته.
كان الأهلى وافق على سفر وليد سليمان لاعب الفريق إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته بعد انتهاء البرنامج التأهيلى الخاص به وتعافيه من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة، والتى تعرض لها فى مباراة شبيبة الساورة الجزائرى يوم 18 يناير الماضي فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يشارك سليمان فى تدريبات الأهلى فور العود من ألمانيا بعد الخضوع لفحص طبى أخير تمهيداً لتجهيزه للمباريات المقبلة.
ويستعد الأهلى حالياً لمباراة المصرى بعد غد الخميس، فى الدورى الممتاز.
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