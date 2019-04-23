شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد صلاح يتفوق على مودريتش ونيمار فى ثمن حذائه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوق النجم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول على لاعبين دوليين فى ثمن حذاء موقع منه شخصياً، والذى يُعرض فى محل بأحد المراكز التجارية فى دبى بالإمارات العربية المتحدة، والمتخصص فى عرض مقتنيات رياضية موقعة من قبل أصحابها تباع لصالح الشركات الراعية.



حذاء بتوقيع صلاح

الحذاء مكتوب عليه اسم وتوقيع محمد صلاح ويباع بمبلغ 3999 درهما إماراتيا، ويماثله فى السعر أحذية الاعبين رونالدو وميسى وبيليه، موقعين أيضاَ من أصحابها.

حذاء بتوقيع اللاعب كريستيانو رونالدو إلى جانب الحذاء، يعرض المحل قميص رياضى موقع من صلاح، ويباع بقيمة 5 آلاف درهم، فى حين أن الأحذية الموقعة من اللاعبين لويس سواريز لاعب فريق برشلونة يباع بمبلغ 1999 درهما، ونيمار نجم باريس سان جيرمان يباع الحذاء الموقع منه بمبلغ 3299 درهما، أما الحذاء الموقع من لوكا مودريتش الحاصل على لقب أفضل لاعب فى العالم لعام 2018 فيباع بسعر 2199 درهما. Advertisements حذاء بتوقيع اللاعب محمد صلاح وأكد القائمون على المحل، إلى وسائل إعلام إماراتية، صحة هذه التوقيعات، وأنها تمت عبر شركات مختصة، وأن المشترى يحصل على شهادة من المحل تفيد بأن التوقيع أصلى، فيما يضم المحل العديد من المقتنيات الرياضية الموقعة من قبل مشاهير من مختلف الرياضات.

حذاء بتوقيع بيليه

حذاء بتوقيع مودريتش



قميص بتوقيع محمد صلاح



لوحة موقعة من ميسى

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