شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النجوم : الحظ يعاند الحضرى و 5 مباريات طريقنا للهروب من الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن عصام الحضري حارس الفريق صادفه سوء حظ غريب بعد الإصابة عقب خوضه 3 مباريات فقط مع الفريق .

وأوضح محمد الطويلة لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة اون سبورت اف ام 93.7" أنه يجب على الحضري أن يتحمل مسئوليته كقائد كبير وصاحب خبرة طويلة والقتال من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

وأشار الطويلة إلى أن النجوم يتبقى له 5 مباريات في الدوري سيسعى للفوز بها من أجل عدم الهبوط.

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وأضاف الطويلة ، رمضان السيد المدير الفنى الجديد للنجوم مدرب له سيرة ذاتية رائعة ويعشق النجاح مشيرا إلى أن التعاقد مستمر لنهاية الموسم المقبل وليس الموسم الحالي فقط .

وأضاف "رغم صعوبة موقف الفريق إلا أن النجوم يتمسك بالأمل في البقاء في المباريات المقبلة وسنستعد مع المدير الفني الجديد للموسم المقبل مبكرا ومعه كل الصلاحيات الفنية لقيادة الفريق الفترة القادمة"

. وعن الصفقات التي انضمت للفريق أعرب الطويلة سعادته بمستوى صلاح أمين هداف الفريق مشيرا إلى أنه أفضل الصفقات التي انضمت للفريق وكذلك محمود فتح الله قائد الفريق والمحترف توسين أومويلي الذي لم يظهر بكامل مستواه حتى الآن فيما أكد أن صفقة الحضري لم تقدم المطلوب منها نظرا لإصابته الأخيرة .