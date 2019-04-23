شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد التونسى لكرة القدم: نسور قرطاج سعداء باللعب فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وديع الجرىء رئيس الاتحاد التونسى لكرة القدم إن البيان الذى أصدره الاتحاد مؤخرا أوضح موقف الجانب التونسى من اللعب فى السويس ببطولة الأمم الأفريقية المقبلة فى مصر.

وكانت بعض التقارير قد أشارت لرغبة منتخب تونس فى نقل إقامته للقاهرة، وهو ما نفاه الاتحاد التونسى فى بيانه أمس.

وقال الجرىء، فى تصريحاته مع الإعلامى أحمد شوبير لإذاعة أون سبورت إف إم، إن الوفد التونسى خلال وجوده بمصر اطمأن على كل شىء يخص الإقامة والتدريب والتنقل وأبدى ارتياحه لكل التجهيزات بالسويس مشددا على العلاقات الطيبة بين البلدين.

وعلى مستوى الأندية أعرب الجرىء عن سعادته بتفوق الأندية التونسية على المستوى العربى وتتويج النجم الساحلى بلقب البطولة العربية الأخيرة ومن قبله الترجى التونسى فى البطولة التى أقيمت فى مصر، مشيرا إلى أن النسخة المقبلة ستشهد مشاركة نادى البنزرتى بشكل مبدئى وسيتم تحديد باقى الفرق عقب نهاية المسابقة المحلية فى تونس.