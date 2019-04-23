شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "دياز وجروس".. صراع سويسرى أرجنتينى على أرض استاد الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الزمالك وبيراميدز والمحدد لها الثامنة مساءً على ملعب استاد الدفاع الجوى فى إطار مؤجلات الجولة الـ26 بالدورى الممتاز. ويشهد هذا اللقاء صراعًا من نوع خاص بين كل من المديرين الفنيين الأرجنتينى رامون دياز قائد طموح بيراميدز فى استعادة الصدارة، بينما يسعى السويسرى كريتسيان جروس فى مواصلة الزمالك التربع على القمة بالحصول على ثلاث نقاط مهمة. ويرصد الخليج 365 لقطات لـ"دياز وجروس" فى الصور التالية:

جروس و زوجته

جروس بالبدلة Advertisements

جروس بقميص الزمالك

جروس فى المران

رامون دياز و عائلته

رامون دياز يحيى الجماهير

رامون دياز

رامون دياز 2

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