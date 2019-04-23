شكرا لقرائتكم خبر عن 30 فردًا عدد الحضور لمباراة الأهلى والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر حضور 30 فردًا لمباراة الأهلي والمصري المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل فى الجولة الـ19 للدوري الممتاز، من مجلس إدارة الناديين. ورفضت الجهات الأمنية حضور الجماهير لمباراة الأهلي والمصري التى ستقام باستاد المكس بالإسكندرية والاكتفاء بمجلس إدارة الناديين فقط. ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 58 نقطة بينما المصري يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

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