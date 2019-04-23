موقع فرنسي: ليفربول ردًا على ريـال مدريد.. قيمة صلاح تزيد عن 180 مليون يورو

ترجمة- محمد بشاري

قال موقع سبور الفرنسيsport أن محمد صلاح أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم بعد انضمامه إلى نادي ليفربول الإنجليزي،حيث وصل قيمته التسويقية وفقًا للريدز إلى 180 مليون على الأقل.

وأضاف الموقع أن النادي الملكي يريد ضم كل من البلجيكي"هازارد" ومحمد صلاح من أجل تدعيم خط الهجوم. ولكن لإتمام هذه الصفقة، سيكون من الضروري دفع مبالغ طائلة لفريق ليفربول ، وسيصبح صلاح وقتها ثاني أغلى لاعب في العالم بعد مبابي لاعب باريس سان جيرمان.