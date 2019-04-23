الليلة.. الزمالك في رحلة الابتعاد بصدارة الدوري أمام بيراميدز

كتب- محمد كارم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء مباراة قوية أمام بيراميدز، والتي تأتي ضمن مباريات الدوري الممتاز المؤجلة من الأسبوع 26، وتنطلق في الثامنة مساء على إستاد الدفاع الجوي.

ويرفع لاعبو الزمالك شعارا لا يقبل القسمة على اثنين في أهمية مباراة بيراميدز حيث يسعى الزمالك للفوز بالمباراة من أجل استمرار مواصلة تصدر مسابقة الدوري خاصة وأنه يعتلي جدول ترتيب الدوري برصيد ٦٠ نقطة.

ورصد مجلس إدارة نادي الزمالك مكافأة خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم على الفوز أمام بيراميدز.

وكان جروس المدير...