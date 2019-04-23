سبب وحيد يدفع ريال مدريد لضم صلاح

أكدت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن هناك سبب وحيد قد يدفع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لضم المصري الدولي محمد صلاح.

صلاح 26 عاما يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 19 هدفا بالتساوي مع سيرغيو أغويرو وبيير أوباميانغ.

وذكر التقرير أن ريال مدريد سوف يتحرك لضم صلاح في حالة وحيدة فقط إذا فشل النادي العاصمي في الحصول على خدمات إيدين هازارد من صفوف تشيلسي.

ويشترط البلوز الحصول على 120 مليون يورو للموافقة على رحيل نجم الفريق هازارد لملعب سانتياغو بيرنابيو بينما يصر ريال مدريد أنه لن يدفع أكثر من 100 مليون يورو من أجل ضم اللاعب.