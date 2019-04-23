برشلونة يقترب من ضم هولندي ثالث

نجح نادي برشلونة في حسم التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي الدولي الشاب فرانكي دي يونغ من صفوف أياكس أمستردام كما اقترب من ضم ماتياس دي ليخت رفيقه في الفريق.

ووفقا لصحيفة سبورت يقترب برشلونة من ضم لودوفيت ريس (18 سنة) لاعب وسط نادي جرونينجين الهولندي مقابل 6 ملايين يورو لتعزيز صفوف الفريق الدفاعية في الوسط.

وقال هانز نيغلاند المدير العام لنادي غرونينغن الهولندي أن لاعب الفريق الشاب في طريقه لفريق ملعب كامب نو.

وصرح نيغلاند : ” اتصل بناء بعض من الوكلاء ليبلغوا النادي عزم وفد من برشلونة الاسباني إجراء زيارة رسمية في الأسبوع المقبل بهدف التعاقد مع لودوفيت ريس”.

وختم: “إنه أمر جيد لمستقبل اللاعب، لقد أبلغنا لودوفيت ريس، الأمور لم تصبح رسمية حتى الآن، لكن يمكن التأكيد على انتقاله إلى صفوف برشلونة في الموسم المقبل “.