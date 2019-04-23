المصري يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للأهلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم الثلاثاء، معسكرًا مغلقًا بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة، وذلك استعدادًا لمباراته المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري، التي تجمعه

ونظيره الأهلي، على ملعب الجيش بالسويس، والمقرر انظلاقها في الثامنة مساء الخميس.

من المقرر أن يعلن الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، عن قائمة لاعبيه المستدعاة

للانضمام للمعسكر عقب أداء الفريق لمرانه على ستاد المصري ببورسعيد، وهو المران الذي ينطلق في الواحدة ظهر غدٍ.

كان الفريق أدى، مساء الإثنين، على الاستاد مرانه، وهو المران الذي واصل من خلاله الجهاز الفني التركيز على النواحي الفنية والخططية الملائمة لملاقاة فريق الأهلي.